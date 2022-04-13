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В Севастополе задержали водителя с поддельными правами. Говорит, купил удостоверение в «Интернете»
Иллюстрация: lifekostroma.ru

В Севастополе задержали водителя с поддельными правами. Говорит, купил удостоверение в «Интернете»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 14:03 13.04.2022

В Севастополе сотрудники ДПС остановили ночью автомобиль ВАЗ-2113. Общаясь с полицейскими, 23-летний водитель заметно нервничал и, как оказалось, не зря, – предъявленное им водительское удостоверение имело признаки подделки.

Результат проведённой криминалистической экспертизы подтвердил, что документ изготовлен не на предприятии АО «Госзнак» и является контрафактным. Задержанный молодой человек признался, что никогда не обучался в автошколе, а изъятое у него удостоверение приобрёл бесконтактным способом в теневом сегменте сети «Интернет» за 50 тысяч рублей, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

За управление автомобилем без прав нарушителю грозит крупный штраф – до 15 тысяч рублей. Но это полбеды.

В отношении задержанного отделом дознания ОМВД России по Балаклавскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Ему грозит до одного года лишения свободы, — отметили в полиции.

Автомобиль правонарушителя изъят и помещен на специализированную стоянку.

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