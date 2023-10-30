Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Севастополе задержан изменник родины. Что натворил агент украинских спецслужб
актуально в республике
В Севастополе задержан изменник родины. Что натворил агент украинских спецслужб
Скриншот: ЦОС ФСБ

В Севастополе задержан изменник родины. Что натворил агент украинских спецслужб

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:04 30.10.2023

Оперативники ФСБ задержали в Севастополе по подозрению в госизмене гражданина РФ, передавшего украинской стороне данные об оборонительных укреплениях Крыма. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В Севастополе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), задержан гражданин Российской Федерации. В марте 2023 года, осуществляя работы по оборудованию оборонительных сооружений Республики Крым, россиянин собрал и передал представителю Вооруженных сил Украины сведения в отношении указанных объектов с привязкой к географическим координатам, — говорится в сообщении.

Ленинским районным судом Севастополя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие. Отметим, что за измену родине (ст. 275 УК РФ) россиянина ждет суровое наказание – от лишения свободы на срок от 12 лет до пожизненного заключения.

Просмотры: 28

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ФСБ России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ФСБ России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.