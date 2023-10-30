В Севастополе задержан изменник родины. Что натворил агент украинских спецслужб

Оперативники ФСБ задержали в Севастополе по подозрению в госизмене гражданина РФ, передавшего украинской стороне данные об оборонительных укреплениях Крыма. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В Севастополе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), задержан гражданин Российской Федерации. В марте 2023 года, осуществляя работы по оборудованию оборонительных сооружений Республики Крым, россиянин собрал и передал представителю Вооруженных сил Украины сведения в отношении указанных объектов с привязкой к географическим координатам, — говорится в сообщении.

Ленинским районным судом Севастополя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие. Отметим, что за измену родине (ст. 275 УК РФ) россиянина ждет суровое наказание – от лишения свободы на срок от 12 лет до пожизненного заключения.