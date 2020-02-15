В Севастополе задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске. Украл бутылку водки

В Севастополе мужчину, находившегося в федеральном розыске, задержали соутрдники вневедомственной охраны Росгвардии.



Сигнал с тревожной кнопки был получен сотрудниками Росгвардии вечером, из одного из супермакетов города. Наряд группы задержания управления вневедомственной охраны Росгвардии оперативно прибыл на место происшествия. Охранник магазина указал на мужчину, который вынес неоплачиваемый товар за пределы кассовой зоны. Правоохранители задержали мужчину. При нем они обнаружили украденную бутылку водки. При проверке документов оказалось, что 37 летний задержанный находится в федеральном розыске по Краснодарскому краю с апреля 2019 года, за незаконную деятельность с наркотиками, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.