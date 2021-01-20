В Севастополе заявляют: в городе уровень безработицы один из самых низких по РФ

Если на начало 2020 года уровень безработицы в Севастополе составлял 3,9%, то на конец периода, с учетом всех сложностей – 4,4%. Цифры озвучила директор «Центра занятости Севастополя» Светлана Рендак.

Это один из самых низких показателей по РФ (средний показатель по стране – 6,3%), — цитирует специалиста пресс-служба Правительства Севастополя.

По словам директора Центра занятости, в этом году на рынок труда города значительное влияние оказала пандемия коронавируса.

Было трудоустроено более 4 тысяч человек — каждый третий гражданин нашел себе работу, — заявила директор Центра занятости.

Благодаря государственной финансовой поддержке в 2020 году было увеличено пособие по безработице, введена доплата на детей.

Если раньше мы выплачивали порядка 3 млн рублей пособий в месяц, то в некоторые месяцы прошлого года доходило до 30 млн рублей. В общей сложности мы выплатили пособий по безработице на 190 млн рублей, — подчеркивает Светлана Рендак.

В прошлом году, подчёркивает Светлана Рендак, на временные работы было трудоустроено 1670 несовершеннолетних. Подростки работали подсобными рабочими, курьерами, виноградарями, официантами, вожатыми, горничными, промоутерами. Продолжала работать программа по трудоустройству инвалидов с предоставлением субсидий работодателю. Работу нашли 11 человек. Работали программы по повышению квалификации и обучению новым профессиям.

При поддержке Центра занятости 83 человека открыли собственное дело, получили по 100 тыс. рублей. В этом году сумма увеличена в два раза – до 200 тыс. рублей, — говорит специалист.