В Севастополе – «затишье»: новых случаев проявления коронавируса нет

По состоянию на утро 10 мая новых случаев заболевания COVID-19 в Севастополе не зарегистрировано. Об этом сообщили в городском правительстве.

Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 122 человека. За последние сутки выписаны три пациента; суммарно от COVID-19 в регионе выздоровели 24 человека, 2 человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 115 человек, в городской больнице № 9 – 96. Под наблюдением по месту жительства – 1063 человека.

В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.