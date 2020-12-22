В Севастополе завершают ремонтные работы на магистральном газопроводе, где произошла утечка газа

Напомним, ЧП на магистральном газопроводе в Севастополе, произошло накануне — здесь.

Работы по плану начались в 4 утра. В районе 20 часов «Севтеплоэнерго» планируют подать газ на все котельные. Начнется их поэтапный запуск, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя. — Примерно к 23 часам начнется подъем параметров теплоносителя и подача тепла в многоквартирные дома, а также в дома частного сектора.

По словам вице-губернатора, газ в многоквартирные дома будет подан утром, поскольку пуск газа в ночное время запрещен.

В связи с этим у меня большая просьба к севастопольцам, чтобы завтра утром с 8:00 они предоставляли доступ всем службам, чтобы управляющие компании, газовые службы могли подать газ, — отмечает Николай Жигулин.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

104, + 7(8692) 41-77-11; +7(8692) 41-77-10 – ПАО «Севастопольгаз»

1563 – ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба)

А также в аварийных службах управляющих компаний (работают круглосуточно):

ГУПС «УК «Нахимовского района»: аварийная служба т. 99-99-91, +7978-888-02-80.

ООО «УК «Гагаринского района – 1»: аварийная служба +79788768524

ГУПС «УК «Гагаринского района – 2»: аварийная служба. +79788768524, 63-03-70, в дневное время с 08.00 – 17.00 тел. 41-66-10, моб +7978- 658-16-28

ГБУ Госжилфонд»: аварийная служба +79786070553

ГУПС «УК «Стрелецкая бухта»: аварийная служба +79788768524

ГУПС «УК «Север»: аварийная служба +79789863001, 71-46-81

ООО «УК Центр»: аварийная служба +79781418035, 55-20-29

ГУПС «УК «Инкерман»: аварийная служба +79785131971

ООО «Управляющая компания»: аварийная служба +79786070553, +79785983864

ГУПС «УК «Балаклавского района»: аварийная служба +7978 763 19 79