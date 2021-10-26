В Севастополе завершен капитальный ремонт дороги на улице Колобова

В Севастополе, на улице Колобова завершились работы по капитальному ремонту дороги. Общая протяженность участка – более 1 км. Проверил ход выполненных работ на объекте директор ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры» Владимир Давыдченко.

На сегодняшний день дорожные работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию. «Дорога находилась в ненормативном состоянии, в феврале мы приступили к работам. На объекте заменено дорожное покрытие, занижены бордюры, переустроены и защищены все коммуникации, установлены 4 остановочных павильона и обустроены парковочные места, восстановлено освещение, — рассказал Владимир Давыдченко.

Ремонтные работы выполняла подрядная организация АО «Севастопольское управление дорожного строительства». Цена контракта – 108,8 млн. рублей.

Для капитального ремонта дороги подрядчиком применялась технология холодной регенерации – это новая технология для Севастополя, которая применяется только первый год, отмечает главный инженер компании-подрядчика Алексей Михайленко.

Уникальность в том, что применяется старое покрытие с добавлением нового материала. Это не только ускоряет работу, но также повышает прочность и экологичность производства, — отметил Алексей Михайленко.

Он также добавил, что было проведено озеленение порядка 6 гектаров территории: высажены более 250 деревьев и кустарников, а также выполнен гидропосев травы.

Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году в Севастополе будет выполнен ремонт 76 дорог, из которых 6 объектов – это капитальный ремонт дорог.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.