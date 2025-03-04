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В Севастополе завершили расследование дела о ДТП, в котором погиб 83-летний пешеход
фото: скрин видео пресс-служба УМВД России в Севастополе

В Севастополе завершили расследование дела о ДТП, в котором погиб 83-летний пешеход

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:55 04.03.2025

Старшим следователем следственного управления УМВД России по г. Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении водителя автомобиля, который нарушил ПДД, что повлекло по неосторожности смерть пожилого мужчины.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 декабря 2024 года в 9 часов 30 минут вблизи дома № 9 по улице Пожарова в Ленинском районе Севастополя. По версии следствия, 55-летний водитель, управляя легковым автомобилем «Nissan», двигаясь по улице Пожарова, в районе дома № 9 со стороны улицы Галины Петровой в направлении площади Восставших со скоростью не менее 68 км/час, при максимально разрешенной скорости 60 км/час, не уступил дорогу 83-летнему пешеходу, переходящему дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля, в результате чего совершил по неосторожности наезд на указанного пешехода. В результате ДТП пострадавший пожилой мужчина от полученных травм скончался в медицинском учреждении.

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Проведённая сотрудниками полиции проверка показала, что на момент совершения дорожно-транспортного происшествия водитель был трезв.

В рамках предварительного расследования полицейскими были опрошены очевидцы дорожной аварии, назначены и проведены судебно-медицинская, автотехническая экспертизы, а также комплексная экспертиза по исследованию видеозаписи и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Свою вину в совершённом преступлении обвиняемый признал в полном объёме.

В ближайшее время материалы уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ с утверждённым прокуратурой города Севастополя обвинительным заключением будут направлены в суд. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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