В Севастополе завершили строительство модульного корпуса инфекционной больницы

Здание возведено на территории инфекционного госпиталя всего за месяц. Такими темпами, говорят в Правительстве Севастополя, не строился ни один объект в городе.

Мы старались в срок к 1 мая завершить строительные работы. Все сделано. Совершенно новое здание, сети, кислород, 21 мельцеровский бокс. Все сделано добротно, так как должно быть. Завтра Роспотребнадзор возьмет пробы в чистом помещении. С 6 мая этот корпус присоединяется к мощностям инфекционного госпиталя, — цитирует пресс-служба врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева. — Мы строили корпус с пониманием, что нам могут понадобиться дополнительные мощности. В каждом мельцеровском боксе у нас две точки с кислородом. Таким образом, у нас 42 новых места в корпусе.

Возведённый корпус инфекционной больницы снабдят аппаратами искусственной вентиляции легких.

Главный врач предлагает поставить сюда аппараты искусственной вентиляции легких, хотя изначально думали разместить здесь не тяжёлых больных в палатах с кислородом. Поэтому все 10 новых аппаратов ИВЛ, которые получили вчера, будут здесь установлены. Всего мы законтрактовали 50 аппаратов ИВЛ. По мере поступления они будут устанавливаться. Здесь будет создан полноценный реанимационный блок, — заявил врио Губернатора Севастополя.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя