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В Севастополе завершили строительство модульного корпуса инфекционной больницы

В Севастополе завершили строительство модульного корпуса инфекционной больницы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:47 01.05.2020

Здание возведено на территории инфекционного госпиталя всего за месяц. Такими темпами, говорят в Правительстве Севастополя, не строился ни один объект в городе.

Мы старались в срок к 1 мая завершить строительные работы. Все сделано. Совершенно новое здание, сети, кислород, 21 мельцеровский бокс. Все сделано добротно, так как должно быть. Завтра Роспотребнадзор возьмет пробы в чистом помещении. С 6 мая этот корпус присоединяется к мощностям инфекционного госпиталя, — цитирует пресс-служба врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева.  — Мы строили корпус с пониманием, что нам могут понадобиться дополнительные мощности. В каждом мельцеровском боксе у нас две точки с кислородом. Таким образом, у нас 42 новых места в корпусе.

В Севастополе завершили строительство модульного корпуса инфекционной больницы В Севастополе завершили строительство модульного корпуса инфекционной больницы В Севастополе завершили строительство модульного корпуса инфекционной больницы В Севастополе завершили строительство модульного корпуса инфекционной больницы

Возведённый корпус инфекционной больницы снабдят аппаратами искусственной вентиляции легких.

Главный врач предлагает поставить сюда аппараты искусственной вентиляции легких, хотя изначально думали разместить здесь не тяжёлых больных в палатах с кислородом. Поэтому все 10 новых аппаратов ИВЛ, которые  получили вчера, будут здесь установлены. Всего мы законтрактовали 50 аппаратов ИВЛ. По мере поступления они будут устанавливаться. Здесь будет создан полноценный реанимационный блок, — заявил врио Губернатора Севастополя.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе завершили строительство модульного корпуса инфекционной больницы

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