В Севастополе завершился молодёжный яхтенный поход «Паруса памяти Чёрного моря»

В Севастополе, на Графской пристани завершился молодёжный историко-патриотический яхтенный поход «Паруса памяти Чёрного моря». Старт ему 7 августа дал командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов

В походе, который длился 16 суток, приняли участие спасательное буксирное судно «СБ-5» и катер связи «КСВ-67» Черноморского флота, трёхмачтовый фрегат «Херсонес», парусно-моторные яхты ЧВВМУ им. П.С. Нахимова «Гермес», «Фиолент» и «Юнона», крейсерские яхты Государственного морского университета (ГМУ) им. Ф.Ф. Ушакова «Спасибо» и «Успех», а также шхуна Международного детского центра «Артек» «Святая Татьяна», — сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Ввиду сложных погодных условий участникам похода не удалось посетить города-Герои Новороссийск и Керчь. Поход был осуществлён по маршруту: «Севастополь – Артек – Феодосия – Артек – Севастополь».

Организаторами мероприятия стали региональные отделения «Юнармии» и ДОСААФ России в Севастополе, Черноморский флот, а также «Спортивный клуб «Юнармейцы Севастополя». Организационный комитет похода возглавлял депутат Законодательного собрания Севастополя вице-адмирал запаса Валерий Куликов.

В походе приняли участие 335 человек, в том числе: юнармейцы, курсанты ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова и ЧВВМУ им. П.С. Нахимова, студенты Морского колледжа Севастопольского государственного университета, представители Международного детского центра «Артек», кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища в Севастополе, воспитанники Севастопольской детской морской флотилии, — уточнили в пресс-службе ЮВО.

Организаторы похода при поддержке Черноморского флота планируют сделать поход «Паруса памяти Чёрного моря» ежегодным.

Фото: пресс-служба Южного военного округа.