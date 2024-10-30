В Севастополе завершился фестиваль «IT-куб. Старт»

В рамках фестиваля в течение месяца обучающиеся центра цифрового образования детей «IT-куб. Севастополь» и их родители посещали мастер-классы по направлениям обучения. На закрытии фестиваля дети и взрослые вспомнили, чему научились на занятиях, и услышали наставления педагогов. Также ребят ожидало посвящение в айтикубовцы с вручением специальных паспортов, в которых будут фиксироваться достижения и участие в конкурсах. А помогала в проведении церемонии бионическая робособака Аксель.

Также для гостей выступили финалисты фестиваля «Сверхновая звезда науки». Ребята в образах выдающихся ученых и деятелей науки в формате стендапа рассказывали о сложных вещах просто и с юмором.

Благодарим за помощь в проведении фестиваля директора гимназии Вадима Зубова, заместителя директора по воспитательной работе Маргариту Печерскую, руководителя проекта «Сверхновая звезда науки» Евгению Арнакову, а также всю команду нашего центра, родителей и детей – активных участников фестиваля, — отметила руководитель центра «IT-куб. Севастополь» Лилия Шаталова.

источник: пресс-служба центра «IT-куб. Севастополь»