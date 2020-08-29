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Фото: news.myseldon.com

В Севастополе женщину с коронавирусом пытаются госпитализировать через суд

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:19 29.08.2020

По состоянию на утро 29 августа в Севастополе зарегистрировано 14 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Заболевшие – люди в возрасте от 27 до 83 лет, из которых 13 пациентов – это местные жители, ещё один положительный тест у отдыхающей.

В одном из случаев женщина отказалась ложиться в больницу. Роспотребнадзор подал в суд иск о принудительной госпитализации.  После выздоровления выписаны ещё девять человек.  Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 502 человека. В настоящий момент в стационарах находится 67 человек. Выздоровели 395 человек, 18 человек умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 150 человек, в городской больнице № 9 –125. Под наблюдением по месту жительства – 217 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

В Севастополе женщину с коронавирусом пытаются госпитализировать через суд

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