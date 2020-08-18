В Севастополе жертвой коронавируса стала медсестра, работавшая в «красной зоне». Власти соболезнуют

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев выразил слова соболезнования родственникам скончавшейся от коронавируса медсестры Пелагеи Мазуровой.

Всю свою сознательную жизнь Пелагея Анатольевна работала в девятой городской больнице. 27 лет (с 1993 года) она отработала в отделении анестезиологии-реанимации. Во время пандемии COVID-19 работала в «красной зоне».

Врио губернатора отметил, что считает правильным присвоить первую медаль имени Даши Севастопольской посмертно — Пелагее Анатольевне Мазуровой.

Коллеги рассказывают, что она была очень светлым человеком, всегда оберегала молодежь, говорила: «Давайте я сделаю, у вас дети еще малые…». Ушел светлый человек, который до последнего дня жил и работал ради других. Выражаю искренне соболезнование родным и близким. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах, — сказал Михаил Развожаев.

Ранее сообщалось, что накануне от коронавируса скончалась 65-летяя женщина, севастопольская медсестра, работавшая на «передовой» борьбы с инфекцией.