Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе жертвой коронавируса стала медсестра, работавшая в «красной зоне». Власти соболезнуют

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Севастополе жертвой коронавируса стала медсестра, работавшая в «красной зоне». Власти соболезнуют

В Севастополе жертвой коронавируса стала медсестра, работавшая в «красной зоне». Власти соболезнуют

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 18:15 18.08.2020

В Севастополе жертвой коронавируса стала медсестра, работавшая в «красной зоне». Власти соболезнуютВрио губернатора Севастополя Михаил Развожаев выразил слова соболезнования родственникам скончавшейся от коронавируса медсестры Пелагеи Мазуровой.

Всю свою сознательную жизнь Пелагея Анатольевна работала в девятой городской больнице. 27 лет (с 1993 года) она отработала в отделении анестезиологии-реанимации. Во время пандемии COVID-19 работала в «красной зоне».

Врио губернатора отметил, что считает правильным присвоить первую медаль имени Даши Севастопольской посмертно — Пелагее Анатольевне Мазуровой.

Коллеги рассказывают, что она была очень светлым человеком, всегда оберегала молодежь, говорила: «Давайте я сделаю, у вас дети еще малые…». Ушел светлый человек, который до последнего дня жил и работал ради других. Выражаю искренне соболезнование родным и близким. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах, — сказал Михаил Развожаев.

Ранее сообщалось, что накануне от коронавируса скончалась 65-летяя женщина, севастопольская медсестра, работавшая на «передовой» борьбы с инфекцией.

В Севастополе жертвой коронавируса стала медсестра, работавшая в «красной зоне». Власти соболезнуют

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.