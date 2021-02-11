В севастопольских автобусах тестируют систему продажи проездных карт ЕГКС

С 11 февраля приобрести «Единую городскую карту Севастополя» в севастопольских автобусах можно будет на некоторых маршрутах. Ранее продажи осуществлялись только в стационарных пунктах и на остановках.
В настоящее время такая возможность появилась на автобусных маршрутах №14, 29, 31, 46, 48, 52, 113. В случае, если данная услуга будет пользоваться популярностью, практика будет распространяться на всех маршрутах. Оплата проезда в общественном транспорте картой ЕГКС выходит дешевле, чем наличными, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.
Напомним, самыми удобными и безопасными способами пополнения ЕГКС, являются пополнения через терминалы на «умных» остановках, через сайт
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