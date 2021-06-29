В севастопольских МФЦ работают пункты приёма обращений граждан в органы госвласти

Пункты приёма обращений граждан в органы власти открылись в севастопольских МФЦ для удобства жителей Севастополя, которые не имеют доступа к Интернету. Сервис работает с 1 июня, уже принято около 100 сообщений.

Оставить обращение в центрах «Мои документы» можно с помощью гостевого компьютера в зале. Сотрудники МФЦ помогут заявителю авторизоваться на платформе «Госуслуги», а также расскажут, как правильно составить сообщение. В случае, если у заявителя нет учётной записи, ее помогут создать. Для этого при себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.

Кроме того, заявитель может обратиться к администратору на стойке МФЦ. Для этого нужно сообщить свои ФИО и контактные данные, а также описать проблему. Оператор МФЦ заполнит карточку на платформе обратной связи и сообщит сроки рассмотрения вопроса. Ответ поступит на указанный адрес электронной почты. Если почты нет, то ответ получит специалист и свяжется с заявителем по телефону.

В случае если заявитель не согласен с ответом, он может подать повторное сообщение.

В Севастополе и близлежащих селах работают 12 пунктов приёма обращений граждан в МФЦ по следующим адресам: ул. Вокзальная, 10; пр. Генерала Острякова, 15; ул. Леваневского, 24; пр. Героев Сталинграда, 64; г. Инкерман, ул. Умрихина, 1; с. Орлиное, ул. Тюкова, д. 60А; с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, 82; пгт Кача, ул. Авиаторов, 9; Балаклава, ул. Новикова, 4; ул. Бориса Михайлова, 6; ул. Рабочая, 4; ул. Павла Корчагина, 34.

Напомним, оставить обращение в органы госвласти можно и самостоятельно – на сайте Правительства Севастополя, с помощью портала «Госуслуг» или в социальных сетях. Все поступающие сообщения обрабатывает Центр управления регионом.