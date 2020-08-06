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В севастопольских поликлиниках модернизируют инфоматы
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В севастопольских поликлиниках модернизируют инфоматы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:26 06.08.2020

В Севастополе сотрудники «Медицинского информационно-аналитического центра» и разработчики медицинской информационной системы совершенствуют инфоматы для записи к врачу.

Мы полностью обновили дизайн инфомата, делая упор на удобство для пользователей старшего поколения. Интерфейс был приведен к единой цветовой гамме, увеличены размер и контрастность шрифта, активных элементов. Запись через инфомат интуитивно понятна – на каждом шаге пациенту необходимо совершить всего одно действие: ввести номер полиса, выбрать медицинскую организацию, и так далее. Каждый шаг сопровождают подсказки вверху экрана, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя  начальника отдела сопровождения веб-порталов МИАЦ Анастасию Калашникову.

Первым был обновлён инфомат в поликлинике № 3 городской больницы № 1 на улице Бориса Михайлова. Тестирование нового интерфейса будет идти до начала сентября. За это время будет собрана обратная связь от пациентов поликлиники и ее сотрудников, при необходимости специалисты внесут правки, после чего новый дизайн будет распространён на инфоматы всех городских поликлиник.

В севастопольских поликлиниках модернизируют инфоматы

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