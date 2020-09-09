В севастопольской Артиллерийской бухте определяют под снос деревья

Дендрологи определяют видовой состав растений, их количество, высоту, возраст, состояние. Оценивают есть ли необходимость сноса или лучше сохранить деревья и кустарники. Когда ученые не могут определить по внешним признакам подлежит растение вырубке или нет, то в ход идет резистограф. Это специальный прибор для выявления внутренних повреждений ствола, приобретенный по программе развития КФУ. По словам директора Ботанического сада университета Анны Репецкой, специалисты под ее руководством готовят дендроплан территории и научно-технический отчет с полным описанием всех зеленых насаждений. Работы будут завершены до конца сентября, — цитирует сообщение пресс-службы вуза «Севастопольская газета» .