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В севастопольской Артиллерийской бухте определяют под снос деревья
фото: пресс-служба КФУ

В севастопольской Артиллерийской бухте определяют под снос деревья

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:54 09.09.2020

В преддверии предстоящий реконструкции Артиллерийской бухты в Севастополе, специалисты кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования Крымского федерального университета работают на набережной Корнилова, в сквере 300-летия флота и на прилегающих улицах.

Дендрологи определяют видовой состав растений, их количество, высоту, возраст, состояние. Оценивают есть ли необходимость сноса или лучше сохранить деревья и кустарники. Когда ученые не могут определить по внешним признакам подлежит растение вырубке или нет, то в ход идет резистограф. Это специальный прибор для выявления внутренних повреждений ствола, приобретенный по программе развития КФУ. По словам директора Ботанического сада университета Анны Репецкой, специалисты под ее руководством готовят дендроплан территории и научно-технический отчет с полным описанием всех зеленых насаждений. Работы будут завершены до конца сентября, — цитирует сообщение пресс-службы вуза «Севастопольская газета».

Ранее, напоминают журналисты, команда университетских дендрологов работала при реконструкции улицы Большая Морская и площадей Ушакова и Лазарева.

В севастопольской Артиллерийской бухте определяют под снос деревья

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