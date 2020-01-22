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В севастопольской поликлинике на улице Умрихина появился новый маммограф
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В севастопольской поликлинике на улице Умрихина появился новый маммограф

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:30 22.01.2020

Новый маммограф в поликлинике на улице Умрихина, 16 заработает в течение ближайших двух недель, сейчас идут работы по его подключению. Обследовать на нём будут пациенток из Инкермана и посёлка Сахарная Головка.

Маммографа в поликлинике на Умрихина не было никогда. Между тем, в Инкермане живут более 6 000 женщин старше 18 лет. Сейчас маммографию проводят в балаклавской больнице на улице Мира, 5. После запуска аппарата процедура станет намного доступнее. Появление нового оборудования позволит улучшить диагностику рака молочной железы и других заболеваний и вовремя назначать лечение, ­­­– цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя главного врача по поликлинической работе городской больницы № 9 Ольгу Кондратьеву.

Сейчас идёт подбор специалиста в кабинет маммографии. Пока его нет, в поликлинику будет приезжать лаборант из поликлиники на улице Мира, 5. Кроме того, в ближайшее время в инкерманскую поликлинику доставят флюорограф и рентгеновский аппарат.

В Правительстве Севастополя отмечают: это далеко не единственная поликлиника, в которую в 2020 году поступит новое оборудование. В планах у Департамента здравоохранения оснастить оборудованием ещё целый ряд медицинских учреждений.  Так:

  • в городской больнице №1 появятся аппарат для диализа, аппарат для непрерывной заместительной почечной терапии, система искусственного кровообращения, рентгеновская диагностическая передвижная система, наркозно-дыхательные аппараты. В поликлиники доставят оториноларингологические установки.
  • в городской больнице №4 ожидается рентгеноскопический аппарат для хирургических вмешательств с С-образной дугой, магнитно-резонансный томограф, аппарат искусственной вентиляции легких, передвижной рентген-кабинет, портативный УЗИ-аппарат.
  • инфекционная больница ожидает аппарат для непрерывной заместительной почечной терапии, аппарат УЗИ, дезинфекционную камеру.
  • в городскую больницу № 5 ожидается поставка аппарата диализа и оборудования для непрерывной заместительной почечной терапии.

За 2019 год в медучреждения поступило более двухсот единиц оборудования на общую сумму около 350 миллионов рублей. Новое оборудование доставлено в региональный сосудистый центр, в онкодиспансер, детские поликлиники городских больниц №№ 4, 5 и 9 Часть аппаратуры уже запущена, часть «тяжёлой» техники ожидает лицензирования. Также были закуплены 256 автоматизированных рабочих мест для сотрудников медицинских учреждений. Кроме того, у севастопольского здравоохранения появился собственный центр обработки данных, обеспечивающий исправную работу внедрённых за год медицинских информационных систем, — подчёркивают в Правительстве Севастополя.

В севастопольской поликлинике на улице Умрихина появился новый маммограф

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