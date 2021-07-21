В севастопольском Центре «Мой бизнес» рассказали о мерах поддержки для самозанятых

На площадке Центра «Мой Бизнес» прошел бесплатный обучающий тренинг на тему «Самозанятость: Инструкция по применению». Участники тренинга разобрали юридические аспекты, преимущества и особенности налога на профессиональный доход, а также меры поддержки самозанятых граждан. Спикером выступила сотрудник Центра «Мой бизнес» Марина Сидельникова, которая прошла обучение и стала сертифицированным тренером обучающих программ АО «Корпорация «МСП».

Сотрудники Центра постоянно повышают квалификацию и дают профессиональные консультации по вопросам предпринимательства. Основной задачей тренинга являлось информирование самозанятых граждан о мерах поддержки, об особенностях применения налогового режима «Налог на профессиональный доход», алгоритм перехода и основные преимущества этого налогового режима. С введением специального налогового режима для самозанятых появилась возможность работать без страха перед неожиданными проверками и серьезно сэкономить, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Марину Сидельникову.

Напомним, что самозанятые платят налог на профессиональный доход (НПД) по двум ставкам: 4% — с поступлений от физлиц; 6% — с поступлений от ИП и юридических лиц.

В связи с эпидситуацией тренинг прошел с ограниченным количеством участников и соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Те, кто не смог присутствовать лично, могут посмотреть обучающий видеоурок для самозанятых граждан, который размещен на портале Бизнес-навигатора по ссылке https://smbn.ru/msp2020/material.htm . Доступ к материалам предоставляется на бесплатной основе. Для получения доступа необходимо пройти предварительную регистрацию.

Обратиться в Центр «Мой Бизнес» за консультацией можно по адресу: г. Севастополь, проспект Октябрьской Революции, д. 42-Б, корпус 6. Горячая линия: +7 (8692) 22-92-92.