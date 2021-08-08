В севастопольском детском лагере «Ласпи» обидели ребенка? В скандале разбирается прокуратура

Прокуратура Севастополя начала проверку информации о применении физических методов воздействия к ребенку со стороны вожатых детского лагеря «Ласпи».

Прокуратурой будет проверена достоверность изложенных сведений и дана оценка действиям персонала детского оздоровительного лагеря. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Одновременно Департамент образования Севастополя проверяет информацию о жестоком обращении с ребенком. Окончательные выводы делать рано. Скандал случился во время третей смены. У мамы ребенка своя правда (вожатый применял к одному из отдыхающих там детей силу, он также закрывал мальчика в темной комнате и унижал его), у вожатого и администрации лагеря — иная (ребенок вел себя плохо, вожатых не слушался, к дисциплине не приучен, выходя из себя и становясь неконтролируемым, отводился отдельно от отряда за руку, чтобы мог успокоиться)…

По словам первого заместителя директора Департамента образования и науки Севастополя Максима Кривоноса, по этому факту уже начата проверка, в ней также примут участие правоохранители, психологи и уполномоченный по правам ребенка.

Будут опрошены, безусловно, все вожатые. Ситуация находится под контролем. Мы хотим провести объективное всестороннее расследование. Уполномоченный по правам ребенка связывается с родителями мальчика, уже опрашивают детей, — рассказал Кривонос.

Кроме того, специалисты начали изучение записей с камер видеонаблюдения, которые размещаются на территории лагеря. В ходе проверки будет дана всесторонняя оценка организации работы детского лагеря «Ласпи» в части обеспечения безопасности отдыхающих.