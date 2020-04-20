В севастопольском пансионате «Изумруд» заканчивается карантинный период

У людей, которые ранее были переведены в «Изумруд» из больницы им. Даши Севастопольской заканчивается карантинный период. Они получили отрицательные тесты и в ближайшее время покинут обсерватор. В целом же, Роспотребнадзор за прошедшую неделю провел 21 эпидемрасследование по коронавирусу.

По каждому случаю эпидемиологи устанавливают контактных лиц. У нас было установлено 147 контактных лиц, за которыми установлено медицинское наблюдение. Отстранено от работы 26 человек, направлено 21 предписание о проведении медицинского патронажа, также вынесено 43 постановления об изоляции – это Свято-Георгиевский монастырь и терапевтическое отделение городской больницы №4, — цитирует пресс-служба заместителя руководителя Роспотребнадзора Романа Проскурнина.

Силами ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии» дезинфицирующими средствами было обработано почти 3 тыс. кв. метров в восьми очагах коронавирусной инфекции.

В настоящий момент на карантине находятся три комплекса — Свято-Георгиевский монастырь до 28 апреля, терапевтической отделение горбольницы №4 до 3 мая, и пансионат «Изумруду».