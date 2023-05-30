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В севастопольском поселке Сахарная головка оборудовали уличное освещение

В севастопольском поселке Сахарная головка оборудовали уличное освещение

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:51 30.05.2023

В севастопольском поселке Сахарная головка завершились работы по установке новых объектов наружного освещения. Сециалисты предприятия «Горсвет» установили здесь 414 светильников, 10 километров линий, 87 опор наружного освещения.

Светлее стало на ул. Вильямса, Винницкой, Глазкова, Дарвина, Докучаева, Космонавта Волкова, Космонавта Добровольского, Космонавта Пацаева, на улицах Костычева, Овощной, Передовой, Тимирязева, на бул. Трактористов и Фруктовой.

Сейчас специалисты приступили ко второму этапу работ по обустройству наружным освещением территории Мекензиевых гор. Объем работ значительный. Планируется монтаж линии 5,8 километров, 197 светильников и 89 опор. Освещение сделают в переулках Залесном, Коробейникова и Кривом, а также Нарядном, Пасечном и Песенном, на части улицы Облепиховой, Приятной, Зоологической, Родниковой, Сенной, в пер. Сенном, Туманной и на Энергетиков с 12-16 дома, — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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