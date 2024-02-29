В севастопольском селе Орлиное идет ремонт дороги по улице Ореховой

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в селе Орлиное ведётся ремонт дороги, ведущей к стадиону и средней общеобразовательной школе № 47 имени М.П. Ситко. Протяжённость участка, на котором выполняется ремонт, составляет 0,55 км.

В рамках ремонта подрядная организация выполнит замену бортовых камней, восстановление дорожной одежды, выравнивание и восстановление верхних слоев покрытия, ремонт тротуаров и отсыпку обочин. При выполнении работ по ремонту мы используем комплексный подход: в этом году в данном районе выполняется ремонт дорог на улицах Коцюбы, Переселенческой, Макарова, Жени Грунской, Трактористов, в переулках Форосском и Дорожном, — сообщил заместитель директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александр Ширяев.

В этом году в Севастополе в рамках нацпроекта запланирован ремонт 125 дорог, двух мостов и противообвальной галереи. В настоящий момент осуществляется ремонт на 26 автомобильных дорогах, в высокой степени готовности 13 автомобильных дорог, работы завершены на 10 дорогах.

Напомним, подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте национального проекта. Карта наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.