В севастопольском селе Полюшко благоустраивают дороги, ведущие к домам участников СВО и членов их семей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В севастопольском селе Полюшко благоустраивают дороги, ведущие к домам участников СВО и членов их семей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:49 21.11.2025

В селе Полюшко завершен первый этап благоустройства дорог, ведущих к домам участников специальной военной операции и членов их семей. Задача стоит не просто выделить земельные участки, но и создать всю необходимую инфраструктуру для комфортной жизни людей.

В Полюшке активно ведется строительство домов, поэтому капитальное строительство внутриквартальных дорог на данном этапе нецелесообразно. Однако люди уже живут здесь, поэтому обеспечить комфорт нужно сейчас.

По поручению губернатора Михаила Развожаева Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры заключила контракт с «Севастопольским Автодором» на проведение работ. Первоочередной задачей было создание проездов, так как изначально участок представлял собой чистое поле, и подъехать для строительства было затруднительно, особенно в дождливую погоду.

Узнайте больше:  Севастополь: проезд по дублеру пр.Генерала Острякова перекрыли

И. о. заместителя губернатора Павел Иено по поручению Михаила Развожаева проверил ход работ. На сегодняшний день специалисты полностью выполнили основание дороги. В качестве материала они использовали щебень, который ранее применялся на стройплощадке подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского. Всего при обустройстве дорог в Полюшко использовано более четырех тысяч тонн такого щебня. Использование щебня с другого объекта позволило не только сэкономить бюджетные средства, но и увеличить протяженность благоустраиваемых дорог с запланированных 7 до 9 километров.

После завершения строительства домов и подключения к основным коммуникациям рабочие смогут перейти к следующему этапу — асфальтированию дорог с одновременным обустройством тротуаров и пешеходной сети.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 16

