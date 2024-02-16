В севастопольском селе Штурмовом идёт ремонт дороги

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполняется ремонт автомобильной дороги на улица Мераба в селе Штурмовом. Протяжённость объекта – 0,62 км.

Ремонтом предусмотрены работы по восстановлению дорожной одежды в местах ремонта земляного полотна, устройство выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин. Это не единственная дорога в этом районе, которая будет отремонтирована в 2024 году. Всего будет отремонтировано около 2-х километров дорожного покрытия, – сообщил заместитель директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александр Ширяев.

Напомним, подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте национального проекта по ссылке. Карта наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».