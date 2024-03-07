В севастопольском селе Вишнёвое благоустроят сквер

В Севастополе продолжаются обсуждения благоустройства территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом.

В прошлом году общественная территория около Дома культуры в Вишнёвом победила в голосовании, организованном в рамках федерального проекта. На встрече была представлена окончательная концепция благоустройства, в которой учтены пожелания и замечания местных жителей.

К концу года здесь появится новое комбинированное покрытие: плиточное, резиновое и асфальт. Также будут установлены парковые качели, скамьи и урны.

Жители села приняли активное участие в обсуждении благоустройства сквера, что очень важно, так как проект был создан именно для того, чтобы общественные пространства были обустроены именно для удобства и комфорта людей, которые живут рядом и будут этим пространством пользоваться, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора учреждения «Парки и скверы» Егора Суслина.

В этом году в Качинском муниципальном округе в голосовании принимают участие две территории:

парк возле ДОФа на улице Авиаторов в Каче;

территория около домов № 1 и 2 на улице Клубной в Орловке.

Напомним, общественное пространство, набравшее наибольшее количество голосов, будет благоустроено в следующем году.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя