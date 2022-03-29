В Северо-Крымском канале уже 35 миллионов кубометров днепровской воды

Крым уже получил 35 млн. кубометров днепровской воды после разблокирования российскими военными Северо-Крымского канала. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Он напомнил, что в начале марта вода из реки Днепр с территории Украины впервые за восемь лет поступила в Северо-Крымский канал самотеком. Затем она дошла до первой насосной станции в Джанкое. 24 марта ее подключили и начали перекачку воды на следующий уровень — до второй насосной станции. На сегодня канал полностью заполнен водой.

Сегодня в Северо-Крымском канале объем воды поступающей — 13 кубов в секунду. Мы уже 35 млн. кубометров получили за этот период, — сказал Сергей Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что это кардинально новые возможности в части мелиорации.

Сегодня вся система водоснабжения, водообеспечения Республики Крым и в общем водный баланс, конечно, изменится, — отметил он.

Сейчас идет наполнение крымских водохранилищ. По оценке Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК, днепровской водой будут заполнены наливные водохранилищ системы Северо-Крымского канала, обеспечивающие водой города Керчь, Феодосия, Судак, Симферополь, Севастополь и населенные пункты Ленинского и Симферопольского районов.

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