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В СевГУ намерены научиться управлять "роями беспилотников"
иллюстрация: i.ytimg.com

В СевГУ намерены научиться управлять «роями беспилотников»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:30 21.04.2020

Новая лаборатория Севастопольского госуниверситета «Динамика полета» работает над созданием системы управления самоорганизующимися сетецентричными системами, то есть так называемыми роями беспилотников.

Сейчас, когда запускают 20 беспилотников, они все управляются с земли. Но когда они отправляются на поиск чего-либо, это затруднительно. Поэтому необходимо задействовать элементы искусственного интеллекта. Каждый беспилотник «роя» будет «знать», где он находится относительно стаи и что должен сделать. К примеру, при ликвидации техногенной катастрофы один беспилотник залетает в шахту и посылает оттуда картинку «рою», который отправляет ее уже на командный пункт, — цитирует пресс-служба вуза директора Института национальной технологической инициативы СевГУ Сергея Дудникова.

Новая лаборатория «Динамика полета» будет работать в рамках группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы (НТИ). Специалисты лаборатории будут также отрабатывать взлеты и посадки беспилотников, в том числе, в морских условиях. Сотрудники СевГУ не только выступят как ученые-разработчики, но и будут обучать новым технологиям студентов. Первый тестовый набор (пять человек) проведет в этом году созданная недавно кафедра «Аэронет».

 

В СевГУ намерены научиться управлять "роями беспилотников"

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