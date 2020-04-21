В СевГУ намерены научиться управлять «роями беспилотников»

Новая лаборатория Севастопольского госуниверситета «Динамика полета» работает над созданием системы управления самоорганизующимися сетецентричными системами, то есть так называемыми роями беспилотников.

Сейчас, когда запускают 20 беспилотников, они все управляются с земли. Но когда они отправляются на поиск чего-либо, это затруднительно. Поэтому необходимо задействовать элементы искусственного интеллекта. Каждый беспилотник «роя» будет «знать», где он находится относительно стаи и что должен сделать. К примеру, при ликвидации техногенной катастрофы один беспилотник залетает в шахту и посылает оттуда картинку «рою», который отправляет ее уже на командный пункт, — цитирует пресс-служба вуза директора Института национальной технологической инициативы СевГУ Сергея Дудникова.

Новая лаборатория «Динамика полета» будет работать в рамках группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы (НТИ). Специалисты лаборатории будут также отрабатывать взлеты и посадки беспилотников, в том числе, в морских условиях. Сотрудники СевГУ не только выступят как ученые-разработчики, но и будут обучать новым технологиям студентов. Первый тестовый набор (пять человек) проведет в этом году созданная недавно кафедра «Аэронет».