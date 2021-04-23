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В сфере сельского хозяйства Крыма реализуется 55 инвестпроектов
Фото: минсельхоз РК

В сфере сельского хозяйства Крыма реализуется 55 инвестпроектов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Сельское хозяйство Крыма 20:34 23.04.2021

В Ялте прошла IX специализированная аграрная выставка «АгроЭкспоКрым». На деловой площадке собрались представители власти, спикеры и предприниматели. В течение трех дней на выставке обсуждались актуальные тренды мировых аграрных рынков и перспективные направления развития АПК Крыма.

На мероприятии работал стенд Корпорации развития Республики Крым (КРРРК). Потенциальные инвесторы могли получить актуальную информацию о мерах государственной поддержки и реализации проектов на территории Крыма.

На сегодняшний день в Крыму, в сфере сельского хозяйства реализуется 55 инвестиционных проектов, в рамках которых будет создано более двух тысяч рабочих мест. Это проекты в сфере виноградарства и виноделия, выращивания плодовых садов и сельскохозяйственных культур и другие. Сельское хозяйство формирует порядка 6,1% валового регионального продукта Республики.

В сфере сельского хозяйства Крыма реализуется 55 инвестпроектов

В сфере сельского хозяйства Крыма реализуется 55 инвестпроектов

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