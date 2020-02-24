В школах Крыма нет денег на охрану Росгвардии

Каждая вторая школа в Крыму не имеет ограждения, 90% учебных заведений не имеют возможности нанять квалифицированную охрану. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил вице-спикер Госсовета Крыма Владимир Бобков.

После керченской трагедии вопрос безопасности актуализировался. До сих пор ситуация в кардинальном смысле не изменилась: в 50% учебных заведений отсутствуют системы ограждения. Только 10% учебных заведений имеют возможность привлекать охрану. Одна из ста школ привлекает охрану из числа Росгвардии. Причина проста – финансы, — цитирует парламентария РИА Новости Крым .

Пока крымские муниципалитеты не могут ежегодно выделять десятки миллионов рублей на обеспечение учебных заведений квалифицированной охраной. Только в Ялте на эти цели необходимо выделять по 60 млн. рублей. Куда лучше обстоят дела с обеспечением системами видеонаблюдения, которые имеются в абсолютном большинстве школ. Однако принимаемые меры, по мнению Владимира Бобкова, не являются эффективным способом борьбы с террористической угрозой.

Это инструмент обеспечения спокойного образовательного процесса, работы с инцидентами бытового характера, — считает вице-спикер.

По его мнению, для безопасности детей и подростков необходимо в будущем отказаться от «свободного» Интернета.

Напомним, ранее идею ограничения Интернета в России высказал председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе.