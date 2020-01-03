В Швеции «в упор не видят» выбор крымчан и отрицают очевидное

Азбука западной демократии: «правильный госпереворот» — это «крах коррумпированного президента».

Ряды защитников территориальной целостности «незалежной» пополнил экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт. Последний довольно странно отреагировал на заявление российского МИД о воссоединении Крыма с РФ. В смысле «странно», что МИДу РФ от его мнения ни тепло ни холодно.

Тем не менее, нам из чисто «медицинского интереса» интересно, что Карл Бильдт назвал «чушью» тот факт, что Крым стал частью России после переворота в Киеве.

В Киеве, конечно, не было никакого вооруженного переворота — только крах провалившегося и заведомо коррумпированного президента, — считает Бильдт.

Ээээ. А вот Януковичу сейчас икнулось. Ну ладно, правитель он был «так себе», пытался усидеть на двух стульях и уж слишком «прислушивался» к мнению западных послов (вера в их «честное слово» Федоровича и сгубила). Но, то, что Янукович был коррупционером? Хе, это еще доказать надо. А уж лекала «мирного майдана», «вониждитей», «кровавого Беркута» ни в какое сравнение не идут с реальностью последних 5 лет жизни в «незалежной».

А что, к слову, «комментировал» пан Бильдт? А всего лишь реплику российского Министерства иностранных дел о том, что воссоединение Крыма с РФ стало «законным осуществлением права народа Крыма на самоопределение».

Почувствуйте разницу. Разгром Югославии – это демократия, референдум в Крыму – оккупация, переворот в Киеве – это народное волеизъявление, воссоединение Крыма с Россией – аннексия.

Эта азбука западной демократии не так уж хитра. Проверим ее же на примере все той же Швеции, патриотом которой, мы уверены, является экс-глава МИДа этой страны. В 2006-м в Стокгольме «посыпались «отставки министров свежеутвержденного правительства. Почему? Налогов не платили, а если и платили, то не все. Как это назвали шведские власти? «Грязным шантажом». Пример посвежее, 2019-й. «Расистский скандал» с полицией Швеции. Там выдавали паспорт девушке еврейского происхождения. Скандинавские антисемиты (там же в полиции) «приделали» фотошопом (в документе!) ей огромный нос. Вспыхнул скандал, в нем пообещали «серьезно разобраться», а потом отписались: «тень неудачно упала». Видимо, эта же тень все время падает на марши ультра-правых и регулярные съезды европейских неонацистов в Стокгольме.

Ой, ну и сам Карл Бильдт «замазался» в истории с Саакашвили (и очень не любит после 08.08.2008 Россию). Доказано, что Михо оплачивал пиар и политическую поддержку себя любимого, переводя миллионы долларов за эти услуги агентству, которым… и руководил пан Бильдт. Собственно, в министерское кресло он пересел прямиком из кресла главы пиар-агенства «Крэб», перед этим подготовив многомиллионное соглашение с тогдашними руководителями Грузии.

Это была крепкая дружба: Бильдт при Саакашвили в качестве министра иностранных дел Швеции совершил аж 14 визитов в Грузию. Победу Саакашвили тот же Бильдт обозвал «большой победой демократии», умолчав, что сам «срубил» на этой победе миллионы. Впрочем, они лишь пополнили его состояние. Миллионером он стал в 2003-м, благодаря своему членству в компании, связанной с американским производителем оружия «Локхид Мартин», получившим огромные заказы из-за вторжения в Ирак. Всё остальное слухи. Конечно же, «слухи»: и финансирование гражданской войны в Судане, и «взаимовыгодная дружба» с ЦРУ, и отделение Косово от Сербии, и «отрыв» стран Прибалтики от СССР, и даже авторство идеи разделить людей в Эстонии, Латвии и Литве на «граждан» и «неграждан». Словом, занятный персонаж этот Бильдт – типичный продукт все той же западной демократии, от А до Я знающий ее азбуку.

Сеня Фрименс.