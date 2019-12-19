В Симферополе — акция «Подари книгу ребёнку»

Добровольческая акция «Подари книгу ребёнку», приуроченная к Международному дню дарения книг, в Республике Крым — по инициативе Крымского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» — пройдёт уже во второй раз.

Акция, отмечают активисты, направлена на развитие добровольчества, пополнение фондов библиотек детских домов и призвана прививать любовь к чтению.

Присоединиться к акции может каждый желающий. Необходимо найти любимую детскую книгу в хорошем состоянии, написать в ней самые теплые пожелания, и принести ее организаторам акции. С 19-го декабря 2019 года по 14 февраля 2020 года все желающие смогут принести свои книги в 500 кабинет корпуса «А» Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского (Проспект Вернадского, 4), чтобы дальше они были подарены детям.

В прошлом году нами было собрано более 800 книг, которые в дальнейшем были подарены детям из детских домов. Уверена, что в этот раз неравнодушных будет намного больше, и мы сможем внести новый вклад в фонды библиотек детских домов, – рассказала сотрудник Регионального штаба студенческих отрядов Республики Крым Елена Андрущак.

Все собранные книги 14 февраля, Международный день дарения книг, будут переданы в детские дома Республики Крым.