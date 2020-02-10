В Симферополе анонсируют эко-марафон «Сдай макулатуру — спаси дерево!»

Эко-марафон «Сдай макулатуру — спаси дерево!» пройдёт в виде соревнований между районами и городами полуострова Крым.
Победители акции будут награждены премиями, благодарностями и ценными призами. Основная задача акции — привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов, — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя.
К участию приглашаются все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения всех населённых пунктов Республики Крым. Для этого нужно собрать ненужную макулатуру (необходимо собрать более 300 кг в одном месте — это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих литературной ценности), далее оставить заявку на официальном сайте акции
Граждане, желающие принять участие в акции, но не имеющие возможность собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру — спаси дерево!», — говорят организаторы акции.