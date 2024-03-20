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В Симферополе будут судить «курьера» телефонных мошенников – попался на первом же «деле»
Скриншот: МВД-Медиа

В Симферополе будут судить «курьера» телефонных мошенников – попался на первом же «деле»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:13 20.03.2024

«Курьер» телефонных мошенников предстанет перед судом в Симферополе за хищение денег у пожилого человека. Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По версии следствия, в начале января 2024 года обвиняемый, действуя совместно с иными неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершил похищение денежных средств у гражданина пожилого возраста посредством сообщения ему заведомо ложных сведений о совершении его родственником дорожно-транспортного происшествия.

Потерпевшим обвиняемому переданы деньги в размере более 400 тыс. рублей якобы за непривлечение к уголовной ответственности виновника дорожно-транспортного происшествия, — рассказали подробности в прокуратуре.

Уточняется, что причиненный ущерб возмещен в ходе предварительного следствия в полном объеме.

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С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд. «Курьеру» грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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