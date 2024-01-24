В Симферополе дорожники  приступил к ямочному ремонту улиц

В Симферополе специалисты МБУ «Город» воспользовались «погодным окном» и начали ямочный ремонт дорожного покрытия. Как уточнил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев, список улиц, где необходим ямочный ремонт составлен, будет актуализироваться и дополняться, тем не менее, к работам уже приступили.

Сегодня бригада работает на Евпаторийском шоссе, ул. Генерала Попова. В ближайшее время приступят к ямочному ремонту на ул. Элеваторной, — сообщил Афанасьев и уточнил, — обращаю ваше внимание, что ямочный ремонт — это не полноценный ремонт дороги. Однако результат проведения этих работ виден сразу: дефекты покрытия устраняются, предотвращается дальнейшее разрушение и, конечно, снижается аварийность и риск порчи автотранспорта.