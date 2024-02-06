В Симферополе и Саках прокуратура заставит коммунальщиков отремонтировать дороги

Прокуратура Республики Крым организовала проверку исполнения требований законодательства в связи с проседанием части дорожного полотна по улице Гражданской в Симферополе. Надзорное ведомство проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также даст оценку исполнению обязанностей при содержании автомобильной дороги.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования. Каких? А таких же как в Саках. Там прокуратура требует отремонтировать дорогу, на состояние которой жаловались горожане в социальных сетях (крик души горожан — ЗДЕСЬ).

Установлено, что участок автомобильной дороги по ул. Новоселовское шоссе, ведущей к ветеринарному лечебно-профилактическому центру, имеет многочисленные продольные и поперечные неровности. На основании вышеизложенного межрайонной прокуратурой в адрес администрации города Саки внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое находится на рассмотрении, — сообщили в прокуратуре РК.