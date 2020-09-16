В Симферополе — III Крымский фестиваль документального кино «КрымДок»

В ходе церемонии торжественного открытия III Крымского фестиваля документального кино «КрымДок» с приветственным словом к гостям, участникам и организаторам кинофестиваля от имени министра культуры Республики Крым Арины Новосельской обратился заместитель министра Андрей Терещенко, отметив, что:

Единственный в Крыму фестиваль документального кино выполняет важную творческую, воспитательную, просветительскую миссию, знакомит зрителей с серьезным кино, основанным на подлинных исторических фактах и событиях, а также дает возможность встретиться творческим, талантливым людям, продемонстрировать широту своих взглядов в киноискусстве.

Также со словами приветствия выступили директор Крымского киномедиацентра Светлана Косарич и заслуженный работник культуры Российской Федерации, председатель жюри кинофестиваля Александр Герасимов (Москва).

В рамках мероприятия была представлена конкурсная программа фестиваля по номинациям: «Крым на документальном экране», «Крымские премьеры документального кино», «Аматорские дебюты», внеконкурсная программа – ретроспективные показы и документальные фильмы.

Церемония сопровождалась концертными выступлениями творческих ансамблей республики.

В завершение был показан фильм «Крым: хроника русской весны» (режиссер Елена Иваниченко).

Учредителем фестиваля выступает Министерство культуры Республики Крым, организатор – Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Крымский киномедиацентр» при участии Ассоциации документального кино Союза кинематографистов Российской Федерации.

Насыщенная программа фестиваля, говорят его организаторы, включает в себя кинопросмотры, творческие встречи, мастер-классы, круглые столы. Подробная информация доступна на официальном сайте фестиваля http://крымдок.рф .

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым