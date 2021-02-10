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В Симферополе избрали меру пресечения отцу, подозреваемому в убийстве сына

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 19:02 10.02.2021

Центральный районный суд Симферополя избрал меру пресечения обвиняемому в убийстве семилетнего сына — здесь.

Суд рассмотрел ходатайство старшего следователя следственного отдела по Центральному району г. Симферополь Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Симферополя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, то есть умышленного причинения смерти малолетнему заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Как следует из представленных материалов, гражданин обвиняется в совершении умышленного особо тяжкого преступления, за которое санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Основания для избрания иной, более мягкой меры пресечения, не связанной с изоляцией его от общества, в частности домашнего ареста либо запрета определенных действий, в настоящее время отсутствуют, — сообщили в пресс-службе суда.

Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил: избрать меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в следственном изоляторе сроком на 2 месяца.

В Симферополе избрали меру пресечения отцу, подозреваемому в убийстве сына

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