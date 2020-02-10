В Симферополе к раздельному сбору мусора планируют прийти к 2020 году

О том, что в Симферополе выполняется поэтапное внедрение системы раздельного сбора мусора, направленное на постепенный переход к раздельному сбору мусора из 3-4 фракций к 2030 году, сообщил заместитель главы администрации столицы Крыма Сергей Титаренко.

Решением Симферопольского городского совета утверждена «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на период до 2030 года», предусматривающая мероприятия по организации системы раздельного сбора, переработки и повторного использования отходов. Сейчас региональным оператором ГУП РК «Крымэкоресурсы» ведется работа по установке контейнеров для раздельного сбора отходов, а именно ПЭТ тары, — цитирует чиновника пресс-службе администрации Симферополя.

Кроме того, по словам Сергея Титаренко, на территории Симферополя созданы пункты приема батареек.

Контейнеры для сбора батареек расположены в Симферополе по адресам: улица Залесская,12, здание Министерства ЖКХ РК, на улице Крымская 4-а, офис ГУП РК «Крымэкоресурсы», и улице Карла Маркса, 4″контейнер-робот», — отметил заместитель главы администрации.

Также заместитель главы администрации рассказал, что по ул. Ковыльная, 92 расположена коммерческая структура, которая занимается сбором и утилизацией опасных бытовых отходов, батареек, ртутьсодержащих отходов. Данная организация заключает договоры с юридическими лицами на проведение работ по утилизации различных видов опасных отходов медицинских, ртутьсодержащих, нефтесодержащих, отходов животноводства, занимается переработкой шин.