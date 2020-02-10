Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | ЖКХ Крыма | В Симферополе к раздельному сбору мусора планируют прийти к 2020 году

crimeapress_news

В Симферополе к раздельному сбору мусора планируют прийти к 2020 году
иллюстрация: angusht.org

В Симферополе к раздельному сбору мусора планируют прийти к 2020 году

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 17:49 10.02.2020

О том, что в Симферополе выполняется поэтапное внедрение системы раздельного сбора мусора, направленное на постепенный переход к раздельному сбору мусора из 3-4 фракций к 2030 году, сообщил заместитель главы администрации столицы Крыма Сергей Титаренко.

Решением Симферопольского городского совета утверждена «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на период до 2030 года», предусматривающая мероприятия по организации системы раздельного сбора, переработки и повторного использования отходов. Сейчас региональным оператором ГУП РК «Крымэкоресурсы» ведется работа по установке контейнеров для раздельного сбора отходов, а именно ПЭТ тары, — цитирует чиновника пресс-службе администрации Симферополя.

Кроме того, по словам Сергея Титаренко, на территории Симферополя созданы пункты приема батареек.

Контейнеры для сбора батареек расположены в Симферополе по адресам: улица Залесская,12, здание Министерства ЖКХ РК, на улице Крымская 4-а, офис ГУП РК «Крымэкоресурсы», и улице Карла Маркса, 4″контейнер-робот», — отметил заместитель главы администрации.

Также заместитель главы администрации рассказал, что по ул. Ковыльная, 92 расположена коммерческая структура, которая занимается сбором и утилизацией опасных бытовых отходов, батареек, ртутьсодержащих отходов. Данная организация заключает договоры с юридическими лицами на проведение работ по утилизации различных видов опасных отходов медицинских, ртутьсодержащих, нефтесодержащих, отходов животноводства, занимается переработкой шин.

Более подробная информация об организации сбора мусора на территории городского округа Симферополь  — здесь.

В Симферополе к раздельному сбору мусора планируют прийти к 2020 году

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.