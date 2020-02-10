В Симферополе к раздельному сбору мусора планируют прийти к 2020 году

О том, что в Симферополе выполняется поэтапное внедрение системы раздельного сбора мусора, направленное на постепенный переход к раздельному сбору мусора из 3-4 фракций к 2030 году, сообщил заместитель главы администрации столицы Крыма Сергей Титаренко.
Решением Симферопольского городского совета утверждена «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на период до 2030 года», предусматривающая мероприятия по организации системы раздельного сбора, переработки и повторного использования отходов. Сейчас региональным оператором ГУП РК «Крымэкоресурсы» ведется работа по установке контейнеров для раздельного сбора отходов, а именно ПЭТ тары, — цитирует чиновника пресс-службе администрации Симферополя.
Кроме того, по словам Сергея Титаренко, на территории Симферополя созданы пункты приема батареек.
Контейнеры для сбора батареек расположены в Симферополе по адресам: улица Залесская,12, здание Министерства ЖКХ РК, на улице Крымская 4-а, офис ГУП РК «Крымэкоресурсы», и улице Карла Маркса, 4″контейнер-робот», — отметил заместитель главы администрации.
Также заместитель главы администрации рассказал, что по ул. Ковыльная, 92 расположена коммерческая структура, которая занимается сбором и утилизацией опасных бытовых отходов, батареек, ртутьсодержащих отходов. Данная организация заключает договоры с юридическими лицами на проведение работ по утилизации различных видов опасных отходов медицинских, ртутьсодержащих, нефтесодержащих, отходов животноводства, занимается переработкой шин.
Более подробная информация об организации сбора мусора на территории городского округа Симферополь —