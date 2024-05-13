В Симферополе курьер телефонных мошенников предстанет перед судом

В Симферополе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, молодой человек выполнял функцию курьера в группе телефонных мошенников, которые звонили жителям региона и сообщали им о том, что их родственники стали виновниками дорожно-транспортных происшествий. Участники группы убеждали потерпевших, в том что они должны передать денежные средства якобы для возмещения причиненного в результате ДТП вреда. Обвиняемый встречался с престарелыми гражданами, которые передавали ему свои сбережения.

Таким образом участники группы похитили у 3 граждан порядка 750 тыс. рублей. Незаконные действия обвиняемого пресечены сотрудниками органов внутренних дел, — рассказали в прокуратуре.