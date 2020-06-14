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В Симферополе местные жители просят запретить проезд грузового транспорта по улице Ковыльной

В Симферополе местные жители просят запретить проезд грузового транспорта по улице Ковыльной

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:32 14.06.2020

Пока в администрации Симферополя не возобновился прием граждан (по предварительной информации, возобновится уже на следующей неделе) глава администрации крымской столицы Елена Проценко продолжает практику выездов в различные районы города, с целью обозначения и решения проблемных вопросов.

Активно взаимодействуем с председателями ТОСов, которые знают на своих территориях все. В эти выходные выехали на ГРЭС и в микрорайон «Загородный». На ГРЭСе вместе обошли все проблемные места; все внесено в протокол, для решения обозначенных проблем будут установлены конкретные сроки, — написала на своей странице в Facebook Елена Проценко.

В микрорайоне «Загородный» от жителей и председателя ТОСа прозвучала просьба закрыть улицу Ковыльную для движения грузового транспорта. Этот вопрос, по словам главы администрации, будет вынесен на рассмотрение ближайшей по срокам Комиссии по безопасности дорожного движения.

В Симферополе местные жители просят запретить проезд грузового транспорта по улице Ковыльной

Фото: ФБ.

В Симферополе местные жители просят запретить проезд грузового транспорта по улице Ковыльной

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