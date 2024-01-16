В Симферополе местный житель осужден за мошенничество при продаже автозапчастей

В Симферополе суд признал виновным по чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) 41-летнего местного жителя.

Судом установлено, что в период с декабря 2020 года по июнь 2021 года мужчина под предлогом продажи запчастей для дорогостоящих автомобилей, не имея реальных намерений выполнять взятые на себя обязательства, завладел денежными средствами трёх потерпевших на сумму порядка 350 тыс. рублей, – сообщили в прокуратуре.