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В Симферополе на улице Александра Невского демонтируют незаконные сети

В Симферополе на улице Александра Невского демонтируют незаконные сети

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 11:19 16.01.2020

Слаботочные сети, размещённые на опорах контактной сети ГУП РК «Крымтроллейбус» на улице Александра Невского, без надлежащих правовых оснований будут демонтированы.

При проведении капитального ремонта улицы Александра Невского была выполнена замена опор контактной сети «Крымтроллейбуса». Часть компаний, чьи сети размещались на старых опорах, уже произвели монтаж на новые опоры. До 17 января основной объём данных работ должен быть завершён, — цитирует пресс-служба заместителя главы администрации города Симферополя Дмитрия Иванова.

По словам чиновника, владельцев части слаботочных сетей установить на данный момент не удалось. Данная работа проводится совместно с представителями ГУП РК «Крымтроллейбус».

До пятницы текущей недели всем владельцам сетей на улице Александра Невского необходимо привести их в соответствие, неиспользуемые — демонтировать. После указанного срока все «висящие» провода будут в принудительном порядке демонтированы, — сообщил заместитель главы администрации города.

В Симферополе на улице Александра Невского демонтируют незаконные сети В Симферополе на улице Александра Невского демонтируют незаконные сети В Симферополе на улице Александра Невского демонтируют незаконные сети В Симферополе на улице Александра Невского демонтируют незаконные сети В Симферополе на улице Александра Невского демонтируют незаконные сети

фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе на улице Александра Невского демонтируют незаконные сети

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