В Симферополе начали готовиться к отключению воды: в детсадах устанавливают дополнительные баки

В Симферополе начались работы по обеспечению бесперебойной подачи воды. На территории детских садов устанавливают резервные емкости для воды и врезают их в систему водоснабжения. Такие пластиковые баки должны спасти социальные учреждения в период ограничения водоснабжения. Возможно, до весны следующего года.

Мы будем делать все возможное, чтобы жители нашего города не остались один на один с этой проблемой. Администрацией Симферополя закуплены емкости под воду, которые будут установлены на территории всех детских садов и общеобразовательных учреждений. Кроме того, такие емкости будут размещены возле многоквартирных домов и в частном секторе. Все они, в случае необходимости, будут наполняться водой для бытовых нужд, — рассказала глава администрации Симферополя Елена Проценко.

Как проходит подготовка к ограничению подачи воды в Симферополе – в сюжете «Крым 24».

То, что не вошло в сюжет. Кому война, кому мать родная. На рынках, в строительных, хозяйственных магазинах внезапно выросли цены на пластиковые емкости для воды. Однако, спрос рождает предложение…

Фото: ФБ.