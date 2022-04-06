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В Симферополе начали ремонт дорог «большими картами»

В Симферополе начали ремонт дорог «большими картами»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:52 06.04.2022

В планах – ремонт 35 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети.

С наступлением благоприятных погодных условий рабочие МБУ «Город» приступили к ремонту улично-дорожной сети Симферополя, а именно – восстановлению асфальтового покрытия.

На сегодняшний день на предприятии сформировано две бригады, которые работают двумя методами – струйно-инъекционным и латочным. Также заключен контракт с подрядной организацией ГУП РК «Крымавтодор» на выполнение ремонта дорог «большими картами». Всего планируется отремонтировать порядка 35 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети.

Вчера рабочие бригады отфрезеровали улицу Аэрофлотскую и переулок Заводской. Сегодня – улицу Москалёва. До середины мая планируем завершить работы по контракту. Всего на сегодняшний день в планах на ремонт пятнадцать первоочередных улиц, – сообщил руководитель МБУ «Город» Антон Гумен. 

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