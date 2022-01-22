В Симферополе начался демонтаж новогодней ёлки

22 января в Симферополе, на перекрестке улиц Горького и Пушкина стартовали работы по демонтажу новогодней ёлки. Как отметили в администрации крымской столицы, демонтаж займет 2 дня.

Во время работ специалистами проводится техническое обследование иллюминаций. При обнаружении нерабочих моментов составляются дефектные ведомости. В сегодняшних работах задействовано 8 сотрудников муниципального бюджетного учреждения «Горсвет» и 2 единицы техники для разбора и вывоза украшений, — пояснил представитель подрядной организации.

Также выполняются работы по демонтажу всех праздничных инсталляций. Работы планируется завершить к концу следующей недели. Все новогодние украшения будут определены на длительное хранение до следующих новогодних праздников на складе МБУ «Горсвет».

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!