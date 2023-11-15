Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Суды Крыма | В Симферополе наглый преступник открыто похитил ВАЗ, еще и хозяина машины избил
актуально в республике
В Симферополе наглый преступник открыто похитил ВАЗ, еще и хозяина машины избил

В Симферополе наглый преступник открыто похитил ВАЗ, еще и хозяина машины избил

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 19:52 15.11.2023

В Симферополе суд вынес приговор 41-летнему жителю Бахчисарая. Он признан виновным по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («грабёж»).

Установлено, что в феврале 2018 года злоумышленник нанес мужчине два удара кулаком в область лица, после чего открыто похитил принадлежащий потерпевшему автомобиль ВАЗ  2114, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, а также  имеющихся судимостей приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Просмотры: 2 113

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: суды в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
суды в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.