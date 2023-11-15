В Симферополе наглый преступник открыто похитил ВАЗ, еще и хозяина машины избил

В Симферополе суд вынес приговор 41-летнему жителю Бахчисарая. Он признан виновным по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («грабёж»).
Установлено, что в феврале 2018 года злоумышленник нанес мужчине два удара кулаком в область лица, после чего открыто похитил принадлежащий потерпевшему автомобиль ВАЗ 2114, — сообщили в прокуратуре.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя, а также имеющихся судимостей приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.
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