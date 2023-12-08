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В Симферополе объявили неформальный предновогодний конкурс

В Симферополе объявили неформальный предновогодний конкурс

Опубликовал: CrimeaPRESS в Животные Крыма, Симферополь 21:13 08.12.2023

В Симферополе объявлен конкурс на «Лучшее новогоднее украшение общественной территории или общественного транспорта». На то, что мероприятие это неформальное и народное, как бы намекает… кот. Именно известный в администрации крымской столицы кот Филимон. Понятно, по поручению городского руководства.

В Симферополе объявили неформальный предновогодний конкурс

Передо мной, как перед главным специалистом отдела мурчания и умиления, Михаил Афанасьев поставил задачу зарядить всех симферопольцев и гостей нашего города хорошим предновогодним настроением. В связи с чем объявляю Конкурс на «Лучшее новогоднее украшение общественной территории или общественного транспорта». В течение двух недель жду от вас фотографии того, как вы украсили свою общественную территорию — класс, подъезд, рабочий кабинет, витрину магазина, дом, транспорт. Все ваши фотографии присылайте ко мне в личку или выкладывайте у себя на странице с хэштегом #Симферополь2024, — написал на своей странице ВКонтакте кот Филимон.

В Симферополе объявили неформальный предновогодний конкурс

Победителей выберут (вместе с котом) 26 декабря. Награды станут приятным новогодним подарком.

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В Симферополе объявили неформальный предновогодний конкурс

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