В Симферополе объявили неформальный предновогодний конкурс

В Симферополе объявлен конкурс на «Лучшее новогоднее украшение общественной территории или общественного транспорта». На то, что мероприятие это неформальное и народное, как бы намекает… кот. Именно известный в администрации крымской столицы кот Филимон. Понятно, по поручению городского руководства.

Передо мной, как перед главным специалистом отдела мурчания и умиления, Михаил Афанасьев поставил задачу зарядить всех симферопольцев и гостей нашего города хорошим предновогодним настроением. В связи с чем объявляю Конкурс на «Лучшее новогоднее украшение общественной территории или общественного транспорта». В течение двух недель жду от вас фотографии того, как вы украсили свою общественную территорию — класс, подъезд, рабочий кабинет, витрину магазина, дом, транспорт. Все ваши фотографии присылайте ко мне в личку или выкладывайте у себя на странице с хэштегом #Симферополь2024, — написал на своей странице ВКонтакте кот Филимон.