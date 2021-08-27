В Симферополе – очередная сельскохозяйственная ярмарка

С 31 июля в Симферополе стартовал новый сезон сельскохозяйственных ярмарок, в котором принимают участие более 100 крымских товаропроизводителей. Об этом сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения городской администрации Олег Симонов.

Ярмарочные мероприятия оказывают поддержку местным аграриям и дают дополнительный стимул развитию агросектора Республики Крым. Кроме того, ярмарки позволяют выйти на рынок не только крупным предприятиям, но и мелким крестьянско-фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, — сообщили в администрации крымской столицы.

Очередная ярмарка стартует в Симферополе завтра с 7 утра. Она будет проводиться до 14:00 на постоянных локациях:

— ул. Киевская, 177 (напротив МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»);

— ул. Кечкеметская/ул. Бела Куна (стоянка ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»);

— ул. Севастопольская, 80/3 (дублирующий проезд).

Более 100 крымских фермеров представят огромный ассортимент качественной, экологически чистой и вкусной продукции. У жителей и гостей Симферополя будет отличная возможность приобрести мясо, овощи, фрукты, яблоки, ароматную выпечку, яйца, молочные и колбасные изделия, подсолнечное масло, саженцы, мед, консервацию по ценам ниже рыночных, – отметил Олег Симонов.