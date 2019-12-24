В Симферополе окончательно определились с местом и видом книжной ярмарки

Ярмарка выходного дня по реализации книгопечатной продукции на 48 торговых мест будет обустроена в Симферополе, на участке между улицей Киевская и дублирующим проездом, в районе дома 114. По информации первого заместителя главы администрации крымской столицы Сергея Бажана, подрядная организация уже приступила к выполнению работ по благоустройству территории.

На сегодня книжная ярмарка расположена на площади возле Дома культуры профсоюзов и представляет собой тканевые палатки и стенды. Внешний вид существующей ярмарки и организация на ней торговли вызывает многочисленные жалобы жителей города. Кроме того площадь перед ДКП нуждается в благоустройстве, — рассказал Сергей Бажан.

Он уточнил, что в июне 2019 года было принято постановление администрации города о размещении книжной ярмарки по ул. Киевской, 114. С жителями прилегающих домов была проведена совместная работа и найдено компромиссное решение по размещению на ранее неблагоустроенной территории ярмарки в концепции сквера.

На участке дублирующего проезда улицы Киевской за счет его расширения будет размещен парковочный «карман». Образованные парковочные места будут бесплатными. Работы будут выполняться в несколько этапов. В настоящее время идёт подготовка и выравнивание грунта для обустройства торговой площадки. До конца января следующего года эти работы планируется завершить. После будут оборудованы торговые места, — пояснил первый заместитель главы администрации.

Он также добавил, что при проведении работ не предусмотрен снос каких-либо зелёных насаждений, расположенных на данном участке. После согласования с жителями планируется дополнительная высадка деревьев, установка скамеек и урн, другие работы по благоустройству.